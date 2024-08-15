Для тех кто сомневается, подписывать контракт или нет. Вступить в добровольческое подразделение или нет.
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Для тех кто сомневается, подписывать контракт или нет. Вступить в добровольческое подразделение или нет.
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