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В обморок не падала? Раскрыты детали происшествия с Надеждой Бабкиной

В обморок не падала? Раскрыты детали происшествия с Надеждой Бабкиной

Журналисты раскрыли новые подробности внезапного обморока народной артистки РФ Надежды Бабкиной. 9 декабря знаменитость приехала в студию федерального канала, чтобы принять участие в записи концерта для российских военных, а затем знаменитости резко стало плохо.

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