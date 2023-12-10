В обморок не падала? Раскрыты детали происшествия с Надеждой Бабкиной

Журналисты раскрыли новые подробности внезапного обморока народной артистки РФ Надежды Бабкиной. 9 декабря знаменитость приехала в студию федерального канала, чтобы принять участие в записи концерта для российских военных, а затем знаменитости резко стало плохо.