Вучич: Сербия объединит китайские ЗРК FK-3 с российскими "Панцирями"

В Белграде пройдет выставка новых вооружений. Сербия представит купленные у Китая зенитные ракетные комплексы (ЗРК) HQ-22 ("Хунци-22"), которые будут совмещены в национальной системе противовоздушной обороны с российскими комплексами "Панцирь-С1".