Развела мужчину с женой, а потом заявила: «Да ты мне не нужен!»— У нас на работе молодой коллектив в основном, возраст коллег – до тридцати и чуть за тридцать, я, пожалуй, самая старшая, – рассказывает сорокашестилетняя Полина.