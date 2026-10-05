На Смоленщине пропали 87 человек

Волонтеры «Сальвар» подвели итоги сентября В сентябре поисково-спасательный отряд «Сальвар» из Смоленской области получил 91 заявку: 87 - на поиск пропавших, 4 - на поиск родственников найденного человека.
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