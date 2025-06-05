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В российском городе обнаружили нелегальное казино для мигрантов

В российском городе обнаружили нелегальное казино для мигрантов

В Новосибирске силовики нагрянули в казино для мигрантов. Об этом сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

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