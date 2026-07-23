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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Махачкала» может подписать Васильева и Смелова в случае ухода Хоссейннежада. «Зенит» и «Динамо» оценивают хавбеков в 40-50 млн рублей (Иван Карпов)

«Динамо» Махачкала рассматривает возможность подписания 22-летнего хавбека « Зенита » Дмитрия Васильева и 21-летнего полузащитника московского «Динамо» Егора Смелова .

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