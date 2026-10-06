Нейтринная революция: как один учёный раскрыл тайны глубокого космоса

В мире науки сегодня произошло событие, которое может перевернуть наше понимание Вселенной. Нобелевская премия по физике была присуждена профессору Университета Висконсина Фрэнсису Хальцену — учёному, чьё имя теперь навсегда войдёт в историю астрофизики.