52-летняя Хайди Клум снялась в прозрачной комбинации без бюстгальтера

Будь в курсе✴

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум снялась в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в Instagram визажистки Линды Хей (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).