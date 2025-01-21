«Очень скоро»: Трамп рассказал о сроках завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 21 января, ФедералПресс. Президент США Дональд Трамп заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский выразил готовность к мирному урегулированию конфликта на Украине, но не раскрыл деталей возможной сделки.
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