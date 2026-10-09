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Что скрывается за Покровской родительской субботой: традиции, приметы и почему этот день так важен для верующих

Что скрывается за Покровской родительской субботой: традиции, приметы и почему этот день так важен для верующих

Представьте себе осенний день, когда воздух наполнен тишиной и грустью, а в сердцах верующих звучит молитва за тех, кто ушёл от нас.

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