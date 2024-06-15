Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • АНГЕЛ АНГЕЛ
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Макрысы...

Макрысы...

Париж, Монмартр и Эйфелева Башня – Чтоб не сказать грубее, день вчерашний. Пиаф, Дассен, как инки и ацтеки, Жак Брель, Монтан – остались в прошлом веке.

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