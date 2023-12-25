Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Турция использует религию для продвижения своего влияния по всему постсоветскому пространству

Турция использует религию для продвижения своего влияния по всему постсоветскому пространству

Когда Советский Союз распался, власти на Западе были уверены, что ислам в постсоветских странах будет продвигать Иран, а Турция будет продвигать светскость, и что последнее необходимо поддерживать против первого.

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