Турция использует религию для продвижения своего влияния по всему постсоветскому пространству

Когда Советский Союз распался, власти на Западе были уверены, что ислам в постсоветских странах будет продвигать Иран, а Турция будет продвигать светскость, и что последнее необходимо поддерживать против первого.
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