Житель Екатеринбурга обманул любовницу на 2 млн, чтобы купить жене квартиру

Недавно в Екатеринбурге произошла чудовищная история: женщина стала жертвой мошенника, который более пяти лет вымогал у нее деньги под видом отношений, а на украденные миллионы ловелас тайно спонсировал свою реальную жену.
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