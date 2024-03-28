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Житель Екатеринбурга обманул любовницу на 2 млн, чтобы купить жене квартиру

Житель Екатеринбурга обманул любовницу на 2 млн, чтобы купить жене квартиру

Недавно в Екатеринбурге произошла чудовищная история: женщина стала жертвой мошенника, который более пяти лет вымогал у нее деньги под видом отношений, а на украденные миллионы ловелас тайно спонсировал свою реальную жену.

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