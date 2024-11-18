Вкусное утро: 7 рецептов завтраков на каждый день

Завтрак — это важнейшая часть дня, которая задает тон на весь остальной период. Он должен не только зарядить энергией, но и поддерживать высокую работоспособность, улучшать пищеварение и помогать поддерживать нормальный обмен веществ.
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