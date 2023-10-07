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Пушков заявил об уверенности Запада в непобедимости России

Пушков заявил об уверенности Запада в непобедимости России

Сенатор Пушков: после выступления Путина Запад уверен в непобедимости России Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press Выступление российского президента Владимира Путина в Сочи укрепило западную общественность во мнении, что Россию победить невозможно.

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Комментарии
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Лев Добрый
Правильно, пусть евро-голубые знают, что если надо, то сбацаем как сказал Пуговкин: &quot;БАЦ БАЦ И В ТОЧКУ!👀👈😜👍
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7 час.

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