Священник из Ленинградской области отец Сергий Оржаховский работает с отрядами «Шторм», в которых воюют бывшие заключённые.
БЫСТРАЯ ПОБЕДА БЫЛА РОССИИ НЕ НУЖНА: ОТКРОВЕНИЯ ЗАКЛЮЧЁННЫХ ИЗ "ШТОРМА Z" О ТАЙНЫХ СМЫСЛАХ СВО
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Святослав Сюткин
Святослав Сюткин Всецело согласен с Высказываниями отца Сергия Оржаховского! Особенно меня впечатлило высказывание .Вот в этом — главное отличие русского воина, которое делает его непобедимым: он идет «НЕ УБИВАТЬ, А УМИРАТЬ». За Россию, за правду, за Родину и за Веру. И уходят они не в землю сырую, а в Вечность святую. В Царствие Небесное. Победа будет за нами! За нами - Святая Русь!!!!
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17 час.
Элла
Царство Небесное всем погибшем на СВО: воинам, добровольцам, священослужителям, монахам, вагнеровцам, мирным жителям! Считается, что погибшим за Отечество, Господь прощает абсолютно все грехи. И это хорошо - они заслужили!
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15 час.
Юрий Золотарев
Да ОН "так, в общем"... Чтобы выглядеть оригинальным.
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4 час.
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