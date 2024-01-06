БЫСТРАЯ ПОБЕДА БЫЛА РОССИИ НЕ НУЖНА: ОТКРОВЕНИЯ ЗАКЛЮЧЁННЫХ ИЗ "ШТОРМА Z" О ТАЙНЫХ СМЫСЛАХ СВО

Святослав Сюткин

Святослав Сюткин Всецело согласен с Высказываниями отца Сергия Оржаховского! Особенно меня впечатлило высказывание .Вот в этом — главное отличие русского воина, которое делает его непобедимым: он идет «НЕ УБИВАТЬ, А УМИРАТЬ». За Россию, за правду, за Родину и за Веру. И уходят они не в землю сырую, а в Вечность святую. В Царствие Небесное. Победа будет за нами! За нами - Святая Русь!!!!