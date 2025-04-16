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Продолжительность летнего отключения горячей воды сокращать не планируется

Продолжительность летнего отключения горячей воды сокращать не планируется

Уменьшать продолжительность отключения летом горячей воды не планируется. "Существуют разумные сроки, за которые выходить нецелесообразно", – заявил замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько в "Известиям", которое публикуется в среду, 16 апреля 2025 года.

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