Продолжительность летнего отключения горячей воды сокращать не планируется

Уменьшать продолжительность отключения летом горячей воды не планируется. "Существуют разумные сроки, за которые выходить нецелесообразно", – заявил замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько в "Известиям", которое публикуется в среду, 16 апреля 2025 года.
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