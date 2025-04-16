Продолжительность летнего отключения горячей воды сокращать не планируется

Уменьшать продолжительность отключения летом горячей воды не планируется. "Существуют разумные сроки, за которые выходить нецелесообразно", – заявил замглавы Минстроя РФ Алексей Ересько в "Известиям", которое публикуется в среду, 16 апреля 2025 года.