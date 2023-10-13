Тимоти Шаламе борется с шоколадными монополистами в трейлере «Вонки»

Новый трейлер фильма «Вонка» представила 12 октября 2023 года кинокомпания Warner Bros. Pictures. InterMedia напоминает, что картина расскажет о юности главного героя книги Роальда Даля «Вилли Вонка и шоколадная фабрика», когда Вилли (его играет Тимоти Шаламе) еще не был главой шоколадной империи, а лишь начинал свой путь к славе и богатству.