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Царьград

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Появилось видео с чёрной кошкой, вставшей перед выбором из-за кортежа Путина

Появилось видео с чёрной кошкой, вставшей перед выбором из-за кортежа Путина

Чёрная кошка по каким-то причинам отказалась перебегать дорогу ПутинуЖурналист телеканала "Россия" Павел Зарубин опубликовал видео, где Владимир Путин подъезжает к военно-медицинской академии имени С.

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Комментарии
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Дмитрий Боев
Кошка просто перепутала. Она-то хотела перебежать дорогу в пятницу, тринадцатого, да вдруг вспомнила, что ещё четверг. Вот и не стала. ... Тем более, перед кортежем Самого...
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