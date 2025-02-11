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  • Лидия Санникова
    Боится гад, отвечать придется...Латыш в Европарла...
  • саша пупкин
    Придурок))) Не хера вам делать в Сибири. Слишком хорошо для вас))) Будете сидеть в своем с(з)аду))))Латыш в Европарла...
  • Гарий Щерба
    ПОДОНКИ ...!!!Латыш в Европарла...

Выборы в Косово: паналбанцы Курти получили больше всего голосов, но у власти не удержатся

Выборы в Косово: паналбанцы Курти получили больше всего голосов, но у власти не удержатся

По итогам прошедших в Косово парламентских выборов больше всего голосов получила партия пока еще действующего «премьер-министра» Альбина Курти «Самоопределение», однако никто из оппозиционеров не хочет входить с ней в коалицию.

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