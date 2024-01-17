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Путин рассказал, почему во время прямой линии не успел ответить отказавшемуся за него голосовать

Путин рассказал, почему во время прямой линии не успел ответить отказавшемуся за него голосовать

Президент России прокомментировал критический вопрос, который ему задали в ходе прямой линии.Владимир Путин во время общения с главами муниципалитетов рассказал, что во время прямой линии на одном из размещённых в зале экранов увидел сообщение с вопросом, в конце которого была фраза "не буду за вас голосовать".

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