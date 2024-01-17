Путин рассказал, почему во время прямой линии не успел ответить отказавшемуся за него голосовать

Президент России прокомментировал критический вопрос, который ему задали в ходе прямой линии.Владимир Путин во время общения с главами муниципалитетов рассказал, что во время прямой линии на одном из размещённых в зале экранов увидел сообщение с вопросом, в конце которого была фраза "не буду за вас голосовать".