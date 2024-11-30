Приостанавливалась работа аэропорта Махачкалы: дроны ВСУ пытались атаковать объекты в Дагестане

Вооруженные формирования киевского режима сегодня предприняли попытку атаковать объекты на территории Дагестана с помощью беспилотных летательных аппаратов.
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