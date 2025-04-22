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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Замгендиректора «Крыльев» о Зиньковском: «Мы не такие богатые, чтобы его выкупить. Продлить аренду – постараемся. Хотим сохранить состав и главного тренера»

– Как оцените шансы выкупить у «Спартака» трансфер находящегося у вас в аренде Антона Зиньковского? – Мы не такие богатые, чтобы выкупить его трансфер.

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