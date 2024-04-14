АТОР: аннуляций туров в Египет и ОАЭ из-за ирано-израильского конфликта нет

Туристы спокойно отдыхают Аннуляций туров в Египет и ОАЭ или просьб о досрочном возвращении с отдыха из-за ирано-израильского конфликта нет, сообщила ТАСС исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.