Еще одна доработка Niva Sport – когда уже получится нормальная машина?

Что будет, если совместить серийный спортивный внедорожник от АВТОВАЗа с бездорожьем, экстремальными тестами и участием ведущего инженера Lada Спорт? Получится настоящая проверка на прочность – именно это и стало темой второго выпуска про Niva Sport.