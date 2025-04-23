Еще одна доработка Niva Sport – когда уже получится нормальная машина?

Что будет, если совместить серийный спортивный внедорожник от АВТОВАЗа с бездорожьем, экстремальными тестами и участием ведущего инженера Lada Спорт? Получится настоящая проверка на прочность – именно это и стало темой второго выпуска про Niva Sport.
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