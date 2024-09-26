Под Петербургом в лесу бродит лосиха с шестью ногами. Шутка! Необычный ракурс удалось сделать фотоловушке биолога Павла Глазкова.
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Под Петербургом в лесу бродит лосиха с шестью ногами. Шутка! Необычный ракурс удалось сделать фотоловушке биолога Павла Глазкова.