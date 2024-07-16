Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Акции Macy’s упали на 16% после прекращения переговоров о выкупе

Акции американской сети универмагов Macy's упали в понедельник на максимальную за последние четыре года величину после того, как компания сообщила о прекращении переговоров с двумя инвесторами о собственном выкупе, пообещав реализовать план оздоровления самостоятельно, пишет Bloomberg.

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