Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Пять человек погибли в ДТП на Камчатке

Пять человек погибли в ДТП на Камчатке

Пять человек погибли в результате ДТП в Камчатском крае. Смертельное дорожно-транспортное происшествие произошло на 39-ом километре трассы Петропавловск-Камчатский - Мильково в Елизовском муниципальном районе.

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