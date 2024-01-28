Стало известно, кого Рогозин назвал дебилами

Член Совета Федерации России от Запорожской области Дмитрий Рогозин в интервью для ресурса «Блокнот» выразил свое несогласие с большинством распространяемых данных о слабости Вооруженных сил Украины и дефиците личного состава.
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