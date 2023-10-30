В КНР заявили об углублении стратегического сотрудничества и координации с ВС РФ

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в рамках выступления на церемонии открытия Сяншаньского форума по вопросам безопасности сделал заявление, в соответствии с которым Китай намерен продолжать работу, направленную на углубление стратегического сотрудничества и координации с Вооруженными силами Российской Федерации.