В КНР заявили об углублении стратегического сотрудничества и координации с ВС РФ

Заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в рамках выступления на церемонии открытия Сяншаньского форума по вопросам безопасности сделал заявление, в соответствии с которым Китай намерен продолжать работу, направленную на углубление стратегического сотрудничества и координации с Вооруженными силами Российской Федерации.
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