Закон и Порядок

135 800 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иваныч
    так и хочется сказать : Уж давно бы придушили бы эту зелень...но не простое это дело долляр придушить... придётся пов...Кучно так пошло в...
  • Леонид Руси
    Пиндосы и Гейропа... это аморальные уроды, хищники и дикариКедми: запредельн...
  • владимир казарский
    Какая страна, такие и герои.Новости стационар...

Создание нового альянса США, Великобритании и Австралии - начало конца НАТО

Создание нового альянса США, Великобритании и Австралии - начало конца НАТО

Итак, началось! Сообщение о том, что США, Великобритания и Австралия заключили совместный пакт в области обороны и безопасности, получившие название AUKUS - стало событием, которое с самого своего начало уже наделало в мире достаточно много шума.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх