Проститут Филимонов об украинизации Одессы: «Это позор! Позор!»

Павел Бадаев. В публичном доме опять переставляют кровати — нацисты напрыгнули на заслуженную проститутку из нафталинового «Джентльмен шоу», клоуна Олега Филимонова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Система ЖКХ проти...
- «Обещают выловить...
- На Кубани вынесли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым