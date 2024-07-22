Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Никаких полумер: Бастрыкин предложил четыре жёстких решения проблемы с мигрантами

Никаких полумер: Бастрыкин предложил четыре жёстких решения проблемы с мигрантами

Следует возложить определённые обязанности на работодателей, привлекающих иностранцев. Председатель СК Александр Бастрыкин озвучил и другие предложения по борьбе с преступностью в сфере миграции.

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Комментарии
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Александр Т
А госдура согласна? Мало ли что Бастрыкин сказал.
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