Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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Ещё 8 странных вопросов, которые мы вбиваем в поиск, и ответы на них

Ещё 8 странных вопросов, которые мы вбиваем в поиск, и ответы на них

Можно ли кормить собаку арбузом? Обязательно ли снимать очки, когда фотографируешься на паспорт? И самое главное: манту — мочить или не мочить?Можно ли беременным ходить на кладбище Господин ведущий, отвечать будет Филипп Киркоров.

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