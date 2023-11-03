Ещё 8 странных вопросов, которые мы вбиваем в поиск, и ответы на них

Можно ли кормить собаку арбузом? Обязательно ли снимать очки, когда фотографируешься на паспорт? И самое главное: манту — мочить или не мочить?Можно ли беременным ходить на кладбище Господин ведущий, отвечать будет Филипп Киркоров.