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Царьград

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Минздрав РФ представил книгу о неотложной хирургии в онкологии

Минздрав РФ представил книгу о неотложной хирургии в онкологии

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн представил в Москве книгу "Неотложная хирургия в онкологии" с участием ведущих хирургов.

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