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Карасев назначен на «Спартак» – «Зенит», Медведев проиграл Звереву, Захарян точно в «Сосьедаде», УЕФА выбрал лучших, «Рубин» уволит Рахимова и другие новости

1. Главным арбитром матча «Зенит» – «Спартак» назначен Сергей Карасев, а прокомментируют самую важную игру лета Журавель и Трушечкин.

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