«Завещание Сталина»: куда исчезла чёрная тетрадь «вождя народов»

В марте 1953 года не стало «вождя народов» Иосифа Сталина. Одна из главных загадок тех дней связана с так называемой черной тетрадью, в которой, как полагает ряд исследователей, содержалось чуть ли не политическое завещание советского лидера.
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