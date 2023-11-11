Нет фашизму

9 ноября мир отмечает Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма. Этот день посвящен трагическим событиям, которые произошли в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года на территории Германии и Австрии.
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