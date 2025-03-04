Аэропорту «Толмачево» присудили 13,7 миллиона за загрязненные стоки

Исковое заявление МУП «Горводоканал» рассматривалось в арбитражном суде Новосибирской области. АО «Аэропорт Толмачево» предстоит выплатить 13,7 миллиона рублей за сброс в централизованную систему водоотведения стоков, загрязненных цинком.
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