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В Дербенте разыскивают мужчину, «прокатившего» полицейского на капоте автомобиля

В Дербенте разыскивают мужчину, «прокатившего» полицейского на капоте автомобиля

© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Полиция Дагестана разыскивает водителя автомобиля, который совершил наезд на полицейского в Дербенте, его личность установлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.

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