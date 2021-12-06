В Дербенте разыскивают мужчину, «прокатившего» полицейского на капоте автомобиля

© РИА Новости / Алексей СухоруковПерейти в фотобанкЧитать ria.ru в Полиция Дагестана разыскивает водителя автомобиля, который совершил наезд на полицейского в Дербенте, его личность установлена, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.