Я сегодня нежданно-негаданно на просторах интернета встретила свой собственный канал. Была, мягко говоря, поражена.
Баба-Яга и Кощей Бессмертный - хорошая пара, ведь правда же
Комментарии
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NF
Natalia Fjodorova
Статья ни о чем. Рассуждения ради рассуждений. В таком случае вопрос - а Вам какое дело?
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10 час.
Olga Thornton
Читаю и понимаю, почему этот канальчик Дзен невзлюбил. Статейка и о чем, вывод сделала только один: какое ваше дело???
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8 час.
radiofree
Геронтофилия — Википедия ru.wikipedia.org›wiki/Геронтофилия Меню Геронтофили́я — расстройство полового влечения, которое характеризуется болезненной половой тягой к лицам пожилого возраста. Не найдено: геронтофилы
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3 час.
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