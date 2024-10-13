Баба-Яга и Кощей Бессмертный - хорошая пара, ведь правда же

Статья ни о чем. Рассуждения ради рассуждений. В таком случае вопрос - а Вам какое дело?

Olga Thornton

Читаю и понимаю, почему этот канальчик Дзен невзлюбил. Статейка и о чем, вывод сделала только один: какое ваше дело???