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Царьград

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New York Times: Хуситы угрожают крупнейшему маршруту нефти в мире

New York Times: Хуситы угрожают крупнейшему маршруту нефти в мире

На Ближнем Востоке разразился кризис энергопоставок. Хуситы усилили контроль над Красным морем, поставив под угрозу транспортировку нефти из Персидского залива.

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