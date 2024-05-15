Level Group: зумеры в России выбирают квартиру мечты по цене лишь в 25% случаев

Российские зумеры ??? люди, родившиеся с 1997-го по 2012 год, в условиях глобальной цифровизации общества ??? при покупке квартиры обращают внимание на красивый вид из окна и дизайнерский интерьер (в 34% и 30% случаев соответственно).
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