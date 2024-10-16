В Севастополе пройдет десятый кинофестиваль «Святой Владимир»

В Севастополе с 19 по 23 октября пройдет десятый фестиваль кино и телефильмов духовно-нравственного содержания «Святой Владимир», передает пресс-служба Министерства культуры России, при поддержке которого пройдет смотр.
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