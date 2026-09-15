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Саудовская Аравия: власти приостановили полеты в международном аэропорту имени короля Абдель Азиза...

Саудовская Аравия: власти приостановили полеты в международном аэропорту имени короля Абдель Азиза (JED/OEJN) в Джидде, провинция Мекка, ранним утром из-за ракет, выпущенных из Йемена.

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