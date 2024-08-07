Уникальную модель Ferrari 1960 года выставили на торги за $18 млн

Уникальная модель Ferrari выставлена на торги Sotheby’s, которые пройдут в конце августа. Речь идет о модели Ferrari 250 California Spider 1960 года, которую выставляют на аукцион с эстимейтом в $16–18 млн.
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