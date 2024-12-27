😱 Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП в Джанкойском районе По информации прокуратуры РК, вчера водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасное расстояние и столкнулся с грузовиком Volvo.
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😱 Водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП в Джанкойском районе По информации прокуратуры РК, вчера водитель автомобиля ВАЗ не выбрал безопасное расстояние и столкнулся с грузовиком Volvo.