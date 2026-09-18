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Явка в первый день голосования в Астраханской области составила более 28 процентов

Явка в первый день голосования в Астраханской области составила более 28 процентов

Избирком Астраханской области подвел итоги первого дня голосования. Сегодня, 18 сентября, отдать свой голос на избирательные участки пришли 201 048 астраханцев – это 28,66% от общей численности избирателей в регионе, внесенных в списки избирателей.

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