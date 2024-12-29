NYT: Израиль не может остановить хуситов из-за нехватки разведданных об их лидерах

Израилю не удается остановить правящее на севере Йемена шиитское военно-политическое движение "Ансар Алла" (хуситы), поскольку у еврейского государства не хватает разведывательных данных о лидерах этих йеменских повстанцев и их складах с оружием.
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